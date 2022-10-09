أولى جلسات محاكمة السائق المتهور على طريق السويس.. بعد قليل

تنظر الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق الله، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة السائق المتهور على طريق السويس، وذلك بتهمة قيادة السيارة الخاصة به بسرعة عالية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وكان ذلك تحت تأثير المواد المخدرة.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، قد حددت اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم «أحمد. ج، 47 عامًا»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سائق طريق السويس المتهور»، وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهم أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

القيادة برعونة وحيازة مواد مخدرة

وقد سبق، وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له النيابة العامة، العديد من التهم منها القيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر وعدم التزامه باللوائح والقوانين، فضلًا عن حيازته بقصد التعاطي مخدر «الترامادول، الإمفيتامين والميثامفيتامين»، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وأقامت النيابة العامة دليلها من شهادة 4 أشخاص، فضلًا عن التقرير الطبي الخاص بعمل تحليل مخدرات للمتهم والذي أثبت تعاطيه للمواد المخدرة المدرجة بالقانون الأول من مكافحة المخدرات.