نص قرار إحالة السائق المتهور على طريق السويس: تعاطي وحيازة مخدرات

كشف قرار إحالة سائق السويس المتهور إلى محكمة جنايات القاهرة عن أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات برعونة وعدم احتراز على طريق (القاهرة - السويس) وبحسب نص قرار الإحالة فإن المتهم (أحمد.ج) 47 سنة، حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا «الترامادول»، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين «الأمفيتامين والميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قيادة تحت تأثير المخدر

وبحسب بيان النيابة فإن السائق المتهور قاد مركبة حال كونه واقعا تحت تأثير المخدرين محل الاتهام الثاني، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 2، 37، 7، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 البنود أرقام 15 91 و152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 47 لسنة 1997 و125 لسنة 2014 والمواد 30 و40، 11، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1971 المعدل بالقانونين 10 لسنة 1981، 100 لسنة 1990، 131 لسنة 2008 و142 لسنة 2014 المادة 278 / 9 عليهم من اللائحة التنفيذية للقانون.

تفاصيل حبس السائق المتهور

كان النائب العام قرر حبس السائق المتهور على ذمة التحقيقات بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه بمساعدة عدد من المارة، كما فتحت النيابة تحقيقات مع سائق النقل الذي تسبب في إتلاف سيارة السائق المتهور.