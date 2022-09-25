اعترافات «السائق المتهور» بطريق السويس: «محصلش.. كنت بحاول أهرب»

حصلت «الوطن» على تفاصيل التحقيقات التي جرت مع سائق طريق السويس العام والمعروف إعلاميًا بـ«السائق المتهور» والمتهم بتعريض حياة الآخرين للخطر على الطريق، وإحداث تلفيات في إحدى السيارات وضبط مواد مخدرة وكحولية بسيارته.

مواجهة وإنكار

عدة اتهامات وجهتها جهات التحقيق للمتهم في حادث طريق السويس العام، وهي قيادته السيارة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر على الطريق، واعتراضه طريق المارة، مما تسبب في حدوث تلفيات بإحدى تلك السيارات، إضافة الى ضبط مواد مخدرة وكحولية بسيارته، وأنكر المتهم ارتكابه تلك الوقائع.

وقال المتهم إنَّه كان يقود سيارته بطريقة متهورة على الطريق، لكنه لم يوضح سبب لذلك قائلًا «أيوة، كنت سايق بسرعة»، وأن ما فعله بسيارته على طريق السويس العام كانت محاوله منه لمنع ضبطه.

تجديد حبس 15 يومًا

وعقب الانتهاء مع التحقيقات مع المتهم تمّ عرضه على قاضي المعارضات وقرر تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إنَّ النيابة العامة انتهت من التحقيق مع المتهم واستمعت لأقوال الشهود ومن المقرر إحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية خلال الساعات القادمة.

وفى وقت سابق، كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تسبب برعونتِه وعدم اتباعه للقوانين واللوائح في حادث بطريق السويس العام، وأمر بعرضه على الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

مقاطع مصورة للواقعة وشاهد عيان

بداية الواقعة كانت بإخطار تلقته النيابة العامة من رجال الشرطة يفيد ضبط أحد الأشخاص لقيادته سيارة بطريق السويس العام بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر إضافة إلى اعتراضه طريقة السيارات مما تسبب في إحداث تلفيات بإحدى تلك السيارات، وعقب ضبطه تمّ ضبط مواد مخدرة وكحوليات بحوزته، كما تمّ رصد عدة مقاطع مصورة للواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب الواقعة مباشرة وضبط المتهم، تمّ إجراء تحليل له داخل إحدى المستشفيات الحكومية وتبين من خلال التقرير الطبي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد إحدى السيارات وكان شاهدًا على واقعة السائق المتهور وأقرّ بأن المتهم اعترض طريقه واصطدم به بطريق العمد وتعدى عليه بالضرب ونشبت مشاجرة بينهما، كما استمعت النيابة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، الذي أكّد أنَّ المتهم لم يكن يحمل رخصتي القيادة والسير، كما تمّ العثور على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية بحوزته.

عقوبة السائق المتهور

أما عن الموقف القانوني للسائق المتهور، قال المحامي حسام همام لـ«الوطن»، إنَّه في تلك الواقعة يتمّ محاسبه السائق وفقًا للمادة 76 من قانون العقوبات للمرور التي تنص على أنَّ «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أما إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتمّ حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات».

وأضاف المحامي، أنَّ المتهم يواجه عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من قيمة 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى 3 سنوات.