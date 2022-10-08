التنمية المحلية: 112 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير».. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية إن مبادرة «سند الخير» هي مبادرة تقوم على استراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المصري، حيث انطلقت من شهر مارس الماضي وتعمل على ضرورة تكاتف كل الجهود لدعم الأهالي بالمحافظات المصرية خصوصا القرى الأكثر احتياجا والمناطق الشعبية لتوفير الاحتياجات الغذائية بما يفوق 37 سلعة غذائية يحتاجها كل بيت مصري بشكل يومي.

الميزة التنافسية التي توفرها مبادرة «سند الخير»

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc» أن الميزة التنافسية التي توفرها مبادرة «سند الخير» أنها توفر السلع من المنتج للمستهلك مباشرة، وبالتالي يوجد وفرة بالمنظومة اللوجستية يصل لـ25% انخفاض بالأسعار، والأسبوع الأخير كان هناك 50 سيارة بمناطق الجيزة وبني سويف والدقهلية وكفر الشيخ، بواقع 10 سيارات لكل محافظة، موضحا أنه تمت إضافة 5 سيارات أخرى لمحافظات أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات لكل من محافظات قنا والمنيا، و 3 سيارات بمحافظة أسوان وعدد سيارة واحدة لكل من محافظتي الأقصر والغربية.

حركة البيع تتضمن 73 سيارة في 12 محافظة

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن حركة البيع تتضمن 73 سيارة في 12 محافظة، والأسبوع الأخير فقط حقق مبيعات للمبادرة حوالي 4 مليون جنيه مصري، موزعة على السلع الغذائية خاصة اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك التي كانت أكثر إقبالا من جانب المواطنين، مشددا على أن هذه المبادرة تحقق مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع.