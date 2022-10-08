التنمية المحلية: 112 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير » خلال 25 أسبوعا

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المشرفين على توزيع سيارات مبادرة «سند الخير»، في المحافظات التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بتركيز تواجدها خلال الفترة القادمة في الأحياء الشعبية و المناطق الأكثر احتياجا لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد.

وأشارت وزارة التنمية المحلية في بيان لها، إلى أن المبادرة حققت مبيعات تقدر بـ 112مليون جنيه حتى الأسبوع الخامس والعشرين.

التركيز على المناطق الشعبية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين في المناطق الشعبية و الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.

وأشار «آمنة»، إلى أن مبادرة «سند الخير»، طافت 12 محافظة من محافظات الجمهورية في الأسبوع الخامس والعشرين من خلال 73 سيارة، تحمل كل أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، وانطلقت 50 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة، والجيزة، وبنى سويف، وكفر الشيخ والدقهلية، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، و5 سيارات في أسيوط والإسماعيلية، و4 في قنا والمنيا، و 3 في أسوان، وسيارة واحدة في كل من الأقصر والغربية.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة «سند الخير» نجحت في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، و تحقيق استراتيجية مصر 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.