إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك على طريق «بني سويف دمو» الصحراوي

أصيب 4 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب دراجة نارية توك توك على طريق بني سويف دمو الصحراوي، نطاق مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية بطريق بني سويف دمو

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «توك توك» على طريق بني سويف دمو نطاق مركز ناصر، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، 4 مصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من: هدى عبد الجيد حسن، 21 سنة، مقيمة مركز ناصر، مصابة باشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات، محمد عبد الستار 52 سنة مقيم باللاهون ومصاب اشتباه كسر بالزراع الأيمن، زاهية حلفاية عبد الله 53 سنة مقيمة في قرية الجرابعة مصابة بجروح وسحجات، إبراهيم سيد علي 34 سنة مصاب كسر بالفخذ الأيسر.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأخطرت جهات التحقيق