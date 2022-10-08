«مستقبل وطن» يكرم حفظة القرآن والمتفوقين من «قادرون باختلاف» في قنا

شهد المهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، اليوم السبت، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، وأوائل المراحل التعليمية المختلفة من ذوي الهمم «قادرون باختلاف» في محافظة قنا.

وتعتبر الاحتفالية الأولى من نوعها على مستوى المحافظة التي اهتمت في المقام الأول بتكريم «قادرون باختلاف»، إذ جرى تكريم 100 من المتفوقين والمتميزين، بالإضافة إلى تكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، ومنحهم شهادات التقدير والتميز.

بدء الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري

وبدأت احتفالية تكريم حفظة القرآن بعزف السلام الوطني المصري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقال المهندس أشرف رشاد، إن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، تولي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بأبنائنا القادرون باختلاف من خلال العديد من التنظيمات والقوانين كان آخرها تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف، الذي تقدم به حزب مستقبل وطن ليزيد موارد الصندوق بنسبة كبيرة جدا لخدمة إخواننا من ذوي الهمم.

وأعرب «رشاد»، عن فخره بما يقدمه حزب مستقبل وطن في محافظة قنا وتكريم أبنائنا من «قادرون باختلاف»، مؤكدا أن تكريم المتفوقين وحفظه كتاب الله يحمل العديد من الرسائل؛ أولها: أنه لا يوجد سبب أو عائق ليكون الإنسان عاجزا عن تحقيق طموحاته وأهدافه والنجاح، واليوم نرى أصحاب القدرات يعبرون كل الحواجز وليس في العلم أو حفظ القرآن الكريم بل في العديد من المجالات، ومنها البطولات الرياضية، وضربوا أروع الأمثلة ورفعوا اسم مصر عاليا في كل المحافل سواء الدولية أو الأفريقية.

وأكد الأمين العام، أن أصحاب القدرات مصدر فخر لنا جميعا لما يحققونه من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات والبطولات، معلنا أن حزب مستقبل وطن ينظم أكبر مسابقة تعليمية وأخرى رياضية في كل محافظات الجمهورية، ويجري إطلاقها قريبا، مؤكدا دعم الحزب الكامل لتلك الفئة القديرة بكل الاحترام والتقدير.

تكريم 100 شخص

وفي ختام الحفل، كرم الحزب 100 شخص من قادرون باختلاف بجوائز مالية وهدايا عينية قيمة وشهادات تقدير، وقدم «رشاد»، نسخة من كتاب الله، تقديرا لجهوده ودعمه المتواصل لتلك الفئة المتميزة، وكذلك تقديم كتاب الله للنائب عماد سعد حمودة نائب رئيس حزب مستقبل وطن؛ تقديرا لجهوده في العمل الحزبي والنيابي.

شارك في الاحتفالية النائب عماد سعد حمودة نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والنائبة سحر صدقي خليفة رئيسة الهيئة البرلمانية لنواب المحافظة، والمحاسب هشام قدوس الأمين المساعد بالمحافظة، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.