تفاصيل تعاقد فاطمة ناعوت مع مؤسسة هنداوي الثقافية

أعربت الكاتبة فاطمة ناعوت، عن سعادتها بالتعاون الجديد مع مؤسسة هنداوي الثقافية، لإصدار 4 كتب مختلفة لها، عن المؤسسة ورقيا وإلكترونيا، وهي: رواية لم تُكتب بعد للمؤلفة فرجينيا وولف بعنوان «لماذا نحب»؟ وكتاب «الفستان الجديد» للمؤلفة ذاتها، طبيعة الحب وكيمياؤه للمؤلفة هيلين فيشر، كتاب «الأشياء التي تركتها وراءك» لجون ريفينسكروفت.

إصدار الكتب ورقيا وإلكترونيا قريبا

أضافت فاطمة ناعوت في تصريح لـ«الوطن» أن مؤسسة هنداوي الثقافية إحدى المؤسسات المهمة في نشر المعرفة وكتب كبار الكتاب، وإتاحتها مجانا عبر الإنترنت للقراء، منوهة بأن الدار تنشر كتب الدكتور طه حسين ونجيب محفوظ وفرج فودة، وكبار الكتاب والمفكرين، بما يصب في خدمة الثقافة بشكل عام.

أوضحت فاطمة ناعوت أن كتابي فرجينا وولف، وهيلين فيشر صدرا من قبل عن المركز القومي للترجمة، في عدة طبعات، وانتهى العقد مع المركز، ونفدت جميع الطبعات السابقة، متابعة: أما الكتاب الرابع كتاب «الأشياء التي تركتها وراءك»، فقد صدر من قبل عن دار شرقيات، ونفدت الطبعات السابقة، وبموجب التعاقد الجديد، ستعيد مؤسسة هنداوي طباعة الكتب الأربعة ورقيا وإلكترونيا، وستكون الكتب متاحة قريبا للقراء.

فاطة ناعوت تتحدث عن الكتب

وأشارت فاطمة ناعوت، إلى أن «لماذا نحب؟»، هو كتاب في الانثبولوجيا يتناول ظاهرة الحب في العالم كله ومن فجر التاريخ وحتى الآن، من الناحية الإنسانية والطبية، أما كتاب «الفستان الجديد» عبارة عن مجموعة قصصية، تضم بعض من أعمال فرجينا وولف، أما «رواية لم تكتب بعد»، فهو نوفيلا شهيرة لفرجينا وولف، والمكتوبة بطريقة جديدة.

وتابعت: وفيرجينيا وولف، أشهر كتاب الحداثة وهي من أيقونات الأدب الانجليزي الحديث للقرن العشرين ومن أوائل من استخدم تيار الوعي كطريقة للسرد، وهي مولودة في 1882، وانتحرت في 1941، بعد أن أصيب باكتئاب حاد.

فاطمـة ناعوت، كاتبة وشاعرة ومترجمة، تخرجت في كليةً الهندسة قسم العمارة جامعة عين شمس، وأصدرت حتى الآن ما يزيد على 30 كتابًا ما بين الشعر والترجماتً والنقد الأدبي والثقافي والكتب الفكرية.