العثور على جثة متحللة لشخص في قرية «شنوان» بالمنوفية

شهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، العثور على جثة شخص في وضع التحلل، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شبين الكوم، وبسؤال الأهالي تبين أن الوفاة طبيعية، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وسط حالة من الذهول والحزن من أهالي القرية.

إخطار مديرية الأمن

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثة متحللة في قرية شنوان بذات الدائرة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، وتولت جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الواقعة.

مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار

وعلى صعيد آخر لقيت سيدة مصرعها تحت عجلات قطار أشمون، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين مصرع سيدة تدعى «ر.ا»، ربة منزل، 51 عاما تقيم في مدينة أشمون، وبسؤال أسرتها نفت وجود شبهه جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم استخراج تصريح دفن جثة السيدة إلى مثواها الأخير.