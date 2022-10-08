حكاية العثور على جثة مسن متحللة في فيصل.. «بناته ما سألتش عليه من سنين»

رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية دفعت الأهالي بمنطقة فيصل إلى البحث لمعرفة مصدرها؛ ليتبين وجود جثة الجار المسن بالصالة داخل شقته، وأبلغت الأجهزة الأمنية بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جثة هامدة على مرتبة بالية

جثة هامدة لمسن سبعيني تخرج منه رائحة كريهة، تشير إلى بداية التحلل ملقاة على ظهرها، أعلى مرتبة بالية تظهر عليها علامات الزمن واضحة، ذلك كان المشهد الذي رآه الجيران عقب كسر باب الشقة لمعرفة مصدر تلك الرائحة.

بلاغ بالعثور على جثة الجار المسن

كانت بداية معرفة الواقع، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته متحللة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

10 سنوات قضاها وحيدا

وبعمل التحريات الأولية والفحص تبين أن الوفاة طبيعية وأن المتوفى يعيش بمفرده منذ أكثر من 10 سنوات ولا أحد يتردد عليه أو يزوره كما تبين أنه منفصل عن زوجته طوال تلك السنوات.

ابنتاه لم يترددا على الأب منذ 10 سنوات

وبسؤال الجيران من قبل الأجهزة الأمنية قرروا أن المتوفى كان لا يختلط بأحد ويعيش وحيدا منذ 10 سنوات ولم يروا أحدا يتردد لزيارته طوال هذه الفترة حتى نجلتيه كنا تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

التصريح بدفن الجثة

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.