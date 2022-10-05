«مريض قلب».. كشف لغز العثور على جثة فرد أمن في كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية شخص متوفى داخل منزله بكرداسة، إذ تبين أنه يعاني من أزمة قلبية ويقيم بمفرده، وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة أحد المستشفيات.

تفاصيل البلاغ

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنزل كائن بقرية كفر حكيم دائرة المركز.

الجثة في حالة تعفن وانتفاخ

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي وعدد 3 طوابق، والشقة محل البلاغ بالطابق الثاني على مساحة 60 مترا، وعثر على جثة قاطنها 46 سنة، فرد أمـن يعمل بإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، وأصـل إقامته مـركـز المراغة، سوهاج (مستأجر الشقة محل البلاغ )، مسجي على ظهره يرتدى ملابس داخلية فقط فـي حالـة انتفاخ وتـعفـن ولا توجـد بـه ثمة إصابات ظاهرية.

وخلال الفحص، عثر على هاتفه المحمـول وحافظـة نـقـوده بها مبلغ 110 جنيهات، كمـا عـثـر بـجـواره علـى أشـرطـة لعقاقير طبيـة «لانوکسین، ریتارد، ميكستارد» المستخدمة في حالة أمراض القلب.

وبسؤال شهود الواقعة، قال مالك المنزل، مقيم بذات العقار بالطابق الثالث، إن المتوفي مقيم بمفرده منذ سنتين، ومنذ شهرين تعرض لأزمة قلبية، وقام بنقله لمستشفى خاص، جرى تقديم الإسعافات اللازمة آنذاك، وجار استدعاء أهلية المتوفي، وانتداب مفتش الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية.