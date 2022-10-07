العثور على جثة شاب داخل منزله في قنا

عثر أهالي مدينة دشنا، مساء اليوم الجمعة، على جثة مواطن داخل منزله في نجع الخولي في مدينة دشنا، شمال محافظة قنا، جرى نقله إلى مشرحة مستشفى المركز في قرية فاو قبلي.

بلاغ بالعثور على جثة في دشنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب يدعى «محمد.ح» 21 عاما، داخل منزله في منطقة نجع الخولي في دشنا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قنا، وسيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي المنقولة في قرية فاو قبلي.

تكليف مفتش الصحة بمناظرة الجثة

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وكلفت مباحث مركز دشنا، للتحري حول وجود شبهة جنائية حول وفاة الشخص من عدمه، كما كلفت مفتش الصحة مناظرة الجثة إعداد تقرير مكتوب حول أسباب الوفاة.