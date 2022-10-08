«حياة كريمة» تنظم سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيسبوك»، تفاصيل عقد مؤسسة «حياة كريمة» سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

المؤسسة مظلة العمل التطوعي والتنموي بمبادرة حياة كريمة

وجرى عقد ندوة توعوية للشباب الجامعي، لتعريفهم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان «التوعية والتعريف بالجهود التنموية بالمشروع القومي حياة كريمة»، وذلك كون المؤسسة مظلة العمل التطوعي والتنموي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات.

ندوات بجامعة القاهرة وعين شمس وبنها

وتوالت الندوات بجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس وجامعة بنها، ضمن سلسة من الندوات التوعوية والتعريفية، التي يجر تنظيمها بكل محافظات الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والجهود التنموية المبذولة على الأرض، تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة، لدعوة الحوار الوطني بمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية بكل محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات.