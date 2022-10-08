دينا حشيش: مبادرة السنوات الذهبية ساعدت كبار السن على تخطي العزلة

قالت دينا حشيش، مؤسس مبادرة السنوات الذهبية لتحويل العالم لمكان أفضل لكبار السن، إن فكرتها بدأت في فترة انتشار فيروس كورونا من خلال مبادرة لتشجيع كبار السن على التواصل مع الآخرين، مشيرة إلى أن الفكرة جاءتها بالصدفة لأن لديها اهتمام بالاندماج بشكل عام، بعد أن التفكير في فكرة تساعد أسرتها على التواصل والتعايش بعد المعاش.

وأوضحت أن مرور العالم بجائحة كورونا ساعد في تنفيذ الفكرة، مشيرة إلى أنها أطلقت علي المبادرة السنوات الذهبية رغبة منها في التأكيد على أنها سنوات مهمة جدا لكبار السن.

تكريمها ضمن 50 رائدا حول العالم

وأشارت «حشيش» خلال استضافتها مع الإعلامية نهي عبد العزيز في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» إلى تكريمها ضمن 50 رائدا حول العالم في مبارة الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية: «عرضنا المشروع الذي قمنا بتأسيسه على الأمم المتحدة وركزنا استخدام التكنولوجيا من قبل كبار السن في وقت كورونا، وأن العزلة الاجتماعية في هذا الوقت أجبرتنا جميعاً أن يكون التواصل عبر الإنترنت وهذا ما كان يفعله العالم كله، ولكن كبار السن كانوا الفئة الوحيدة التي لا تفعل ذلك لأنهم غير قادرين على التعامل مع التكنولوجيا، لذا ركزت مبادرتنا علي تعليمهم كيفية التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام البرامج المختلفة التي تساعدهم على رؤية أبنائهم وأسرهم عبر التليفون» .

خدمة كبار السن

وتابعت: «ساعدني في الفكرة عدد كبير من المتطوعين إيماناً منهم بأهمية الفكرة لكبار السن، خاصة أنهم يعلمون أن التواصل المباشر في تلك المرحلة كان يشكل خطورة على حياة أسرهم من كبار السن».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.