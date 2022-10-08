خريطة قوافل «حياة كريمة» العلاجية خلال شهر أكتوبر بقرى أسيوط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، خريطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة التي تستهدف قري المحافظة خلال شهر أكتوبر الجاري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القوافل العلاجية بالمجان

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في بيان له، إنه وجه رؤساء المراكز التي تستهدفها القوافل العلاجية بضرورة متابعة الحملات العلاجية وتقديم كافة التسهيلات ونهو المشكلات التي تواجه القائمين علي تلك القوافل وصرف العلاج وتوقيع الكشف على أهالي القري بالمجان دون الحصول علي أي مقابل مادي، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات إلى المستشفيات المركزية والاستفادة بالخدمات الصحية.

مواعيد وأماكن القوافل العلاجية بقرى أسيوط

- السبت والأحد 8 و 9 أكتوبر الجاري تستهدف قرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط.

- الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أكتوبر تستهدف قرية الحوطا الغربية بمركز ديروط.

- السبت والأحد 15 و16 أكتوبر تستهدف قرية دشلوط بمركز ديروط.

- الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أكتوبر تستهدف الحملة قرية بني حسين بمركز أسيوط.

- السبت والأحد 22 و 23 أكتوبر تستهدف قرية ام القصور بمركز منفلوط.

- الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 أكتوبر تستهدف الحملة قرية بني رافع بمركز منفلوط.

- السبت والأحد 29 و30 أكتوبر تستهدف القوافل الطبية قرية الزهري بمركز البداري.