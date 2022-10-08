معلومات عن سيرجي سوروفيكين قائد معارك روسيا الجديد بأوكرانيا.. شارك في حرب الشيشان

أعلن الجيش الروسي اليوم السبت، تعيين قائد جديد لقيادة «العملية العسكرية الروسية الخاصة» في أوكرانيا بعد تراجع القوات الروسية على الأرض في بعض المناطق.

سوروفيكين يشارك في الحرب الأهلية بطاجيكستان

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلجرام: «تم تعيين جنرال الجيش سيرجي سوروفيكين قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا».

وشارك سوروفيكين البالغ من العمر 55 عاما في الحرب الأهلية بطاجيكستان خلال فترة التسعينيات، وكذلك حرب الشيشان الثانية ببداية الألفية الثالثة، بالإضافة للتدخل الروسي في سوريا.

سوروفيكين يقود مجموعة قوات الجنوب في أوكرانيا

كما يقود مجموعة قوات الجنوب في أوكرانيا بحسب تقرير لوزارة الدفاع الروسية يعود إلى يوليو.

ويأتي القرار بعدما خسرت القوات الروسية 500 كم مربع من الأراضي في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ونجت بصعوبة بالغة من الطوق الذي ضرب حول بلدة ليمان الاستراتيجية التي باتت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأثارت هذه الهزائم انتقادات داخل النخب الروسية، وهاجم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف القيادة العسكرية.

وتزامن استبدال قائد القوات الروسية في أوكرانيا مع انفجار خلف دمارا جزئيا في جسر القرم، الذي يشكل شريانا رئيسيا لتوصيل الإمدادات إلى شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

وتسبب الانفجار في انهيار أجزاء من الجسر، ما أدى إلى تعطل حركة السير في قطاعي السيارات والقطارات، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية في حين قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية، إنه لا توجد توقعات محددة حتى الآن بشأن موعد ترميم الجسر.

ومن جانبها، قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، إن «شاحنة مفخخة» تسببت في اشتعال النيران بسبع عربات سكة حديد تحمل الوقود، ما أدى إلى انهيار جزئي في قسمين من الجسر.