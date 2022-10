تفاصيل جديدة في حادث انفجار جسر كيرتش.. شريان الحياة بين روسيا والقرم (فيديو)

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، انفجار شاحنة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم، مما أدى إلى اندلاع الحريق في 7 قاطرات صهاريج على سكك الحديد كانت متوجهة إلى شبة جزيرة القرم.

من جانبها، كشفت لجنة التحقيق الروسية التي أمر بتشكيلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل جديدة حول ما جرى على جسر شبه جزيرة القرم، التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص جراء تفجير الجسر خلال الهجوم بشاحنة ليست مسجلة.

WATCH: The Crimean Bridge, which connects Russia and Crimea, is on fire and has partially collapsed pic.twitter.com/EGaGF0Eb25