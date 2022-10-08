تفاصيل جديدة في حادث انفجار جسر كيرتش.. شريان الحياة بين روسيا والقرم (فيديو)

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، انفجار شاحنة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم، مما أدى إلى اندلاع الحريق في 7 قاطرات صهاريج على سكك الحديد كانت متوجهة إلى شبة جزيرة القرم.

من جانبها، كشفت لجنة التحقيق الروسية التي أمر بتشكيلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل جديدة حول ما جرى على جسر شبه جزيرة القرم، التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص جراء تفجير الجسر خلال الهجوم بشاحنة ليست مسجلة.

WATCH: The Crimean Bridge, which connects Russia and Crimea, is on fire and has partially collapsed pic.twitter.com/EGaGF0Eb25 — BNO News (@BNONews) October 8, 2022

أزمة في محطات الوقود بشبة جزيرة القرم

وكانت وسائل إعلام روسية أشارت صباح اليوم، السبت، لأزمة في محطات الوقود بشبة جزيرة القرم وطوابير من السيارات بعد انفجار الجسر الاستراتيجي، فيما قدرت الأضرار نتيجة الانفجار في جسر القرم بنحو 500 مليون روبل روسي.

فيما قالت سلطات القرم إن مخزون السلع الأساسية يكفي لمدة شهرين على الأقل، وأن الأنباء عن تقييد حركة البضائع بعد انفجار الجسر غير صحيحة.

BREAKING: Surveillance video shows massive explosion on the Crimean Bridge pic.twitter.com/jo3yZK3L0I — BNO News (@BNONews) October 8, 2022

وأوضحت شركة «القرم لسكك الحديد» بأن القاطرة وعددا من العربات لقطار الشحن، الذي اشتعلت النيران في أحد صهاريج الوقود فيه، تم سحبها من جسر القرم إلى مدينة كيرتش.

فيما أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري أنه لم يتم تعليق الملاحة البحرية في مضيق كيرتش بسبب الحريق في الجسر.

من جانبها علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رد فعل الجانب الأوكراني على التفجير، بالقول: «رد فعل نظام كييف على تدمير بنية تحتية مدنية يشهد على طبيعته».