اقتصاد الحرب.. معاناة بريطانيا تتزايد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية «فيديو»

عرضت قناة «اكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «اقتصاد الحرب.. بريطانيا المعاناة تتزايد»، حيث أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم وأصبح المواطن في كل مكان غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية.

بريطانيا، أحد أقوى اقتصاديات العالم باتت تعاني بشدة والمؤشرات الاقتصادية فيها لا تبشر بالخير، وموجات ارتفاع الأسعار باتت تنذر بتعثر قريب، ونسب التضخم الكبيرة تؤكد أن ما هو قادم سيكون أسوأ.

بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاما وأصبح لا يتجاوز نسبة 9.1% مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، كما أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دفع بقوة إلى تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

نسب تضخم عالية متوقعة

من المتوقع أن يصل التضخم الجامح في المملكة المتحدة إلى ذروته فوق 11% هذا الخريف وهو أعلى بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

رفع البنك المركزي الإنجليزي أسعار الفائدة للمرة الخامسة تواليا، لكن الخبراء يتوقعون أن يضطر المركزي الإنجليزي إلى التدخل مرة سادسة ومرة سابعة لتشديد قبضته على الاقتصاد في الفترة المقبلة.

سعر الفائدة المصرفي في أعلى مستوياته

سعر الفائدة المصرفي الرئيس حاليا عند أعلى مستوى له منذ 13 عاما، وبلغ 1.25% ووفقا لتوقعات سوق المال فهذه النسبة في طريقها إلى الارتفاع فوق 3% بحلول نهاية العام.

هذه الأرقام تؤكد أن حجم أزمة التضخم التي تواجه المملكة المتحدة غير مسبوقة وأن المواطنين يعيشون حالة من القلق والتوتر لم تشعر به هذه الأجيال من قبل.