العثور على جثة طالبة في ظروف غامضة داخل منزلها بالبحيرة

عثر أهالي قرية سيدي غازي في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة على جثة طالبة بالمرحلة الثانوية، متوفاة داخل منزلها في ظروف غامضة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بعثور الأهالي على جثة طالبة في المرحلة الثانوية داخل منزلها في ظروف غامضة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفاة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «شهد و م»، 17 سنة، طالبة ومقيمة في سيدي غازي دائرة المركز جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة داخل غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

وبسؤال أهلية المجني عليها، أكدوا نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدتها مساء أمس.

أقوال أهلية المجني عليها

وأضاف والدها أنه عثر على جثتها داخل حجرتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.