انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً بترعة المحمودية في البحيرة (صور)

لقى طفل مصرعه غرقاً في ترعة المحمودية، بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بغرق الطفل

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بغرق طفل في ترعة المحمودية، بدائرة المركز، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، تمكنت من انتشال الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري حيث تم انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يُدعى «محمد صبري أبو سليمان»، مقيم بقرية «العرفان»، التابعة لذات المركز، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، عند الكيلو 75 باتجاه القاهرة، في وقت سابق أمس الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات حيال الحادث.