اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «تُراثنا» حكاية أبواب رزق.. «ابدأ» والبلد معاك

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 9 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

«اﻹﺳﻜﺎن»: ﺗﻨﻔﻴﺬ 482 مشروعا ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎء وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات 24.8 مليار جنيه

ﻧﺼﺎر: إﻧﺸﺎء ﻣﺰارع ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮى

اﻟﺠﺰار: ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻄﺮق واﻟﺨﺪﻣﺎت المقدمة للمواطنين

إﺷﺎدات واﺳﻌﺔ ﺑﻤﻠﻒ «الوطن» عن المولد النبوي وﻣﺒﺎدرة «اﻟﻤﺘﺤﺪة» ﺑﺸﺄن أﺧﻼﻗﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ

ﻋﻠﻤﺎء وإﻋﻼﻣﻴﻮن: ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ في إﺣﻴﺎء المناﺳﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.. و«ﻫﺎﺷﻢ»: اﻟﻌﺪد ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻜﻮن في ﻛﻞ ﺑﻴﺖ.. و«اﻟﺪيهي»: ﺗﺠﺮﺑﺔ «اﻟﻮﻃﻦ» ﺗﺒﻌﺚ اﻷﻣﻞ

اﻗﺘﺼﺎد 6 دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺪد ﺑﺴﺒﺐ الأزمة اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ

«اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎلي»: ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎدات ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒر

الصفحة الثانية

اﻟﺘﻮﺳﻊ في «إﺣﻼل اﻟﺴﻴﺎرات» بالتزامن مع قمة المناخ

«ﻣﻌﻴﻂ»: زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ

إطلاق أكبر برنامج للمتطوعين في تنظيم قمة المناخ

«اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ»: ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻟﻒ ﻣﺘﻄﻮع ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮع واﺣﺘﺮام اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت

الصحة: الكشف على 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن

«ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر»: ﻧﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣن خلال 401 ﻣﺮﻛﺰ ﻃبي.. وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﺎلمجان لـ428 ألف ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎلمعهد اﻟﻘﻮمي ﻟﻠﻜﻠﻰ والمساﻟﻚ

«ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻟﺮﺑﻴﻌﺔ» يبحثان ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ

وزير الحج السعودي: جاهزون لتذليل كل المعوقات أمام المصريين

«اﻟﺮي»: ﻧسعى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬائي وﺗﻌﻈيم اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ المياه

سويلم: ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ المياه واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء

بعد إغلاق دام 6 سنوات.. عودة الحياة إلى شارع 26 يوليو «حاجة تشرف»

أصحاب المحلات: بقى أحسن من زمان 100 مرة وأملنا في زيادة الإقبال

المشروع القومي للبتلو يعتمد 36 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

«اﻟﺼﻴﺎد»: ﺗﺮﺑﻴﺔ وﺗﺴﻤﻴﻦ 464 ألف رأس ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

الصفحة الثالثة

«الصناعة»: ضخ استثمارات جديدة في الصعيد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

«المصيلحي»: زيادة احتياطي القمح جنبنا تداعيات أزمة «أوكرانيا»

انفجار جسر «كيرتش» الرابط بين روسيا والقرم

التنمية المحلية: 112 مليون جنيه مبيعات سند الخير خلال 25 أسبوعا

استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 برصاص الاحتلال في «جنين»

إصابات واعتقالات في ساحة باب العمود خلال قمع إسرائيل فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس

«القوى العاملة»: نحترم اتفاقيات العمل الدولية ولا نتدخل في الشأن النقابي

يوم حافل: قرعة الدوري.. ومواجهات قوية لفرق مصر في أفريقيا.

«الأوقاف» تنظم الأسبوع الدعوي «ميلاد أمة» بمسجد الحسين

الصفحة الرابعة

تراثنا يحمي مستقبلنا

مشروعات حرفية وتراثية مصرية في طريقها للعالمية

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.. 1116 عارضا ﻣﻦ ﻛﻞ المحاﻓﻈﺎت ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن في ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ

وﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ: أﻛﺒﺮ المعارض في ﻣﺼﺮ وﺣﺮﻓﻴﻮﻧﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪداً وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم..

«تنمية المشروﻋﺎت»: أﻋﺪدﻧﺎ أول ﺣﺼﺮ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪراﺗﻬﺎ وأﻓﻀﻞ ﻃﺮق دﻋﻤﻬﺎ

رﺋﻴﺲ «المشروﻋﺎت»: المعرض ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺧﻤﺲ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرى.. وﺟﻨﺎح لمشروﻋﺎت «ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ» وذوي اﻟﻬﻤﻢ

نيفين جامع: رعاية اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﻌﺮض رﺳﺎﻟﺔ دﻋﻢ ﻷﺻﺤﺎب المشروﻋﺎت اﻟﺼﻐيرة وترويج عالمي لتراثنا

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿﻴﻒ ﺷﺮف ومشاركة متميزة ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻷردن واﻟﺴﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔّ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

الصفحة الخامسة

«بيت التلي مفتوح بحس منال».. الإبهار صنعتها أبا عن جد

أول ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟـ«ﺷﺮيهان» بحفنة خرز ومتر كروشيه و10 آلاف جنيه فتحوا باب رزق

ماهر: اﺳﻤﻪ.. وﺻﻔﺘﻪ أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻓﻨﺎن ﺧﺰف ﻟﻴﻼً

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ كلمة اﻟﺴﺮ.. و«ﺳﻤﺎح» ﺣﺴﺒﺘﻬﺎ ﺻﺢ: ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟكل دول اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﺑﻨﺔ المعز: «المشارﻛﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ وآراء المعجبين ﺑﺸﻐﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮه»

العادلي: الدولة تبذل جهدا كبيرا ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ وﺗﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت

رﺋﻴﺲ «اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوية»: «اﻟﻬﺎﻧﺪ ﻣﻴﺪ» المصري ﻣﻄﻠﻮب في اﻟﻌﺎﻟﻢ كله.. و«ﺗﺮاﺛﻨﺎ» المتنفس اﻷول ﻟﻨﺎ

الصفحة السادسة

ابدأ والبلد معاك

مبادرة جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص المنتج المحلى وتقليل الاستيراد

مبادرة رئاسية لدعم الصناعة والمصنعين وتوفير فرص عمل للملايين

عضو «الصناعات الهندسية»: المؤتمر الاقتصادى طوق النجاة للصناعة.. والصادرات أول المكاسب

شيماء عليبه: نعول على المبادرة لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلىّ

إحلال الواردات بمنتجات محلية وتوطين الصناعة وضم القطاع غير الرسمى ترفع حجم الصادرات

د. محمود خليل يكتب: آلام «النبى»

الصفحة السابعة

ﺧﺒﺮاء ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرة «اﺑﺪأ»: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﺪور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص في إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

رﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺻﺤﻮة ﻟﻠﻘﻄﺎع تخفض ﻓﺎﺗﻮرة اﻻستيراد.. وﺗﻮطين ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت تحتاجها ﻣﺼر

ﺑﺮلماﻧﻴﻮن: ﻗﺎدرون على تحقيق 100 مليار دولار صادرات في العام والمبادرة ﺗﻌﻜﺲ دﻋﻢ اﻟﺪولة

اﻟﻌﻤﺪة: ستحدث ﻗﻔﺰة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.. و«ﻛﻌﺮﺑﺎن»: ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت

رﺋﻴﺲ «ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻮاب»: نهضة ﻛﺒﺮى ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺷﻌﺎر صنع في مصر

خالد منتصر يكتب : ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

الصفحة الثامنة

هزموا «شلل الدماغ» بـ«سوبر إرادة» بطولات الملهمين ترفع شعار

«الأورج» عيون «بخيت» بعد فقدان البصر.. بشوف بالموسيقى

ربنا ما يقطع لـ«إبراهيم» مولد 15 سنة بيوزع «شربات»

مش مهم تدفع.. الأهم تدعى: جلسة التأهيل مجانا لغير القادرين

«اسمك على زرعتك».. اتحضر للأخضر تنطلق فى مدارس الإسماعيلية