نواب: عدد «الوطن» عن النبي تاريخي.. ويترجم مبادرة «المتحدة» بالعودة إلى الأخلاق الجميلة

أشاد عدد من النواب بملف جريدة الوطن «محمد - في حب رسول الله»، مؤكدين أن الملف جاء ترجمة لمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة».

وأكد النائب الدكتور نافع عبد الهادي وكيل لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقوم بدور وطني متميز في الأونة الأخيرة ونجحت في تبني العديد من الملفات الشائكة، وتحمل على عاتقها الكثير، خاصة وأنها نجحت في الأونة الأخيرة في تسليط الضوء على عدد من القضايا السياسية والبرلمانية والدينية المتميزة وهو ما نعتبره دورا وطنيا محترما.

تخصيص عدد للمولد النبوي

وأضاف عبد الهادي، أنّ جريدة الوطن تعتبر من أهم الصحف المصرية التي تقدم مادة متميزة وتفتح قضايا حساسة، ولعل تخصيصها لعدد كامل عن المولد النبوي في هذا التوقيت لترد به على المأجورين ممن يصدرون الفتاوى المضللة ليواجهوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل وأعتقد أن هذا العدد التاريخي يجب أن يكون مرجعية دينية لكل مسلم يتعلم منه وصايا الرسول صلى الله وعليه وسلم في مواجهة الأزمات ويبسط للناس مفاهيم دينية حاول البعض تشويهها.

عدد تاريخي

وأضاف النائب طه الناظر عضو مجلس النواب: «فاجأتنا جريدة الوطن بعدد تاريخي ومتميز، أعتبره مرجعية دينية للرد على الأكاذيب ومحاولات ضعاف النفوس التشكيك في ثوابتنا وموروثاتنا الدينية فعدد الاحتفال بالمولد النبوي، يعد نجاحا صحفيا منقطع النظير للصحيفة، وهذا ليس بجديد عليهم، إذ اعتادوا فتح العديد من الملفات الشائكة بشجاعة وتوضيح العديد من النقاط الغائبة عن مجتمعنا، وهذا إن دل علي شيء يدل على أنهم قادرون بتميز على تبني ملف تجديد الخطاب الديني، وأعتقد أن هذا العدد يعتبر بابا مهما في هذا الملف.

واستكمل الناظر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت عن طريق جريدة الوطن في خلق حالة من الرضا في الشارع المصري بهذا الملف المميز، وأتمنى أن يكون بداية لزرع القيم الدينية والتسامح بين النشء والشباب حتى لا نتركهم فريسة لأصحاب الفتاوى الضالة وتجار الدين.

وصايا وسيرة الرسول

واستكمل الدكتور عبدالله مبروك عضو مجلس النواب، أن الملف الذي تبنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر جريدة الوطن، ضربة معلم في هذا التوقيت، إذ امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي هذه الأيام بفتاوى غريبة على مجتمعنا تحاول قىي الشر تصديرها لنا بهدف التشدد رغم أن الإسلام دين يسر.

وأضاف أن ما جاء في الملف الذي حمل عنوان «محمد - في حب رسول الله»، أوضح مواقف الرسول ومعاملاته لزوجاته وكيف كان عطوفا على حفيديه وماذا كان يفعل في بيته من مساعدة لزوجاته ووصايا وسيرة الرسول في الحفاظ على البيئة والحيوان، وهو ما يؤكد أن النبي تنبأ بما نعانيه اليوم من غضب الطبيعة وطالب بالحفاظ على البيئة.

وتابع: «أعتقد أن هذا الملف جدير بأن يكون بداية لا نهاية للعديد من الملفات الشائكة ويكون نواة لتجديد الخطاب الديني، هذا الملف القيم يستحق أن نشكر الشركة المتحدة عليه وجريدة الوطن وننتظر منهم ملفات على شاكلته في المعاملات الدينية وفي منهج رسولنا الكريم في الحياة».