نقيب الإعلاميين: «المتحدة» تسير نحو ترسيخ الأخلاق.. وملف «الوطن» يؤكد أهمية القدوة

قال الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ ونقيب الإعلاميين، إنَّ إفراد جريدة «الوطن» عددًا كاملًا لذكرى مولد النبي صل الله عليه وسلم، بعنوان «في حب رسول الله»، سابقة فريدة، تؤكّد أنَّ اختلاف رؤى التناول المهني في صالح المجتمعات.

وواصل سعدة: «تتسق الرؤى وتتناغم وتسير في اتجاه واحد نحو الترسيخ الأخلاقي للمجتمع فظهر ذلك جليًا بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان أخلاقنا الجميلة فهو اسم على مسمى، فبالفعل أفضل ما يزين الإنسان خلقه».

وجود القدوة في حياتنا أمر مهم

وأضاف «سعدة» في تصريح خاص، أنَّ ملف الوطن يؤكّد أهمية التأسي والتحلي بخلق سيدنا رسول الله ويشير لأهمية وجود المثل والقدوة في حياتنا، إضافة إلى نشر أخلاق سيدنا النبي في المجتمع مثل التعاون والتراحم والتكافل، فضلا عن غرس ركيزة أساسية لبناء الحضارات للأمم والشعوب وهي الأخلاق.

الإخلاق تبني حضارات الأمم والشعوب

واستشهد نقيب الإعلاميين بما ذكره الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط «إنَّ الأخلاق تبني الحضارات للأمم والشعوب»، مبينًا أنَّ أولى خطوات الخلق هو الضمير الذي يمثل الرقابة الذاتية من الإنسان على كل سلوكياته وأعماله، ما يعطي تأكّيدًا راسخًا أنَّ الأخلاق هي عماد بناء الحضارات وإن الحضارة الإسلامية صمدت أمام حضارات العالم لمدة 15 قرنًا بفضل تأسينا بخلق النبي صل الله عليه وسلم.