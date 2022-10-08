نائب: ملف المولد النبوي بـ«الوطن» ترجمة لمبادرة المتحدة عن أخلاقنا الجميلة

أشاد النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، بالسلوك والنهج القويم للشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية ومبادرتها «أخلاقنا الجميلة»، التي ترجمتها جريدة «الوطن» بتخصيص عدد كامل عن المولد النبوى الشريف.

التذكير بالخلق القويم والمثل العليا للرسول

وقال «عبدالقادر»، إنَّ تخصيص جريدة «الوطن» عددًا عن الرسول الكريم إنما يذكرنا بالخلق القويم والمثل العليا للرسول، واهتمام الإسلام بمشكلات المجتمع، مبينًا أنَّ تناول هذا الملف حاليا يمثل أهمية كبرى، خاصة في الوقت الذى تعج فيه وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المهاترات والشائعات التي تسيء للمجتمع، إذ يحتاج النشء بصورة ملحة لتذكيره بالقيم الدينية، والتي تنمي لدى الشباب مفاهيم ومشاعر الوطنية والانتماء.

توعية المواطن وتوضيح الحقائق

ولفت النائب، إلى اهتمام الشركة المتحدة بنشر حقيقة مفهوم الخلق القويم المرتبط بمبدأ التسامح والصبر على البلاء، وهي أهم المميزات للرسول، مضيفًا أنّ عدد جريدة «الوطن» بلوّر مبادرة الشركة المتحدة عبر عدد يرتبط بمناسبة دينية عطرة، وهو الأمر الذي يسهم في توضيح الحقائق الإسلامية الكاملة، وتوعية المواطن بأن مناهج التشدد والغلظة لم يدعو لها الدين الحنيف.