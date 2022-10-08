سيارات مستعملة تبدأ من 20 ألف جنيه.. «عائلية وعلى أد الإيد »

يحلم العديد من المواطنين شراء سيارة مستعملة للاستعانة بها على متطلبات الحياة، بعيدًا عن المواصلات العامة والتنقل بين الأماكن أو السفر من وإلى المحافظات، على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، إلًا أن سوق المستعمل شهد استقرارًا ملحوظًا.

قال عبدالله على محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك انتعاشة في سوق السيارات سواء المستعمل أو الجديد خلال الفترة الماضية.

سوق السيارات المستعملة فى مصر

وأضاف عبدالله على، أن راغبي شراء المركبات المستعملة يبحثون عن السيارات التي يبدأ سعرها من 20 ألف جنيه، التي مضى على مدة تصنيعها أكثر من 20 عامًا، لأنها عائلية واقتصادية على حسب رغبة كل شخص في اقتناء أنواع وفئات السيارات القديمة.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية المصرية.

أسعار السيارات القديمة

«لادا 2105» موديل 1992

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 25,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 27,000 جنيه.

«فيات 128» موديل 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة:24,000 جنيه.

أعلى سعر للمركبة: 29,000 جنيه.

سيتروين Ax 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 28,000 جنيه.

أقل سعر: 22,000 جنيه.

أعلى سعر: 33,000 جنيه.

سوزوكي ماروتي 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 30,000 جنيه.

أعلى سعر: 28,000 جنيه.

أقل سعر: 33,000 جنيه.

لادا نيفا 1993

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 31,000 جنيه.

أقل سعر: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 38,000 جنيه.

فيات شاهين 1994

متوسط سعر السيارة: 31,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 34,000 جنيه.

فورد فيستا 1996

متوسط سعر السيارة: 31,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 33,000 جنيه.

جيلي فروتة 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 31,000 جنيه.

أقل سعر: 28,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 33,000 جنيه.

فيات دوجان 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 32,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 33,000 جنيه.