أتوبيسات تربط العبور بمحطة القطار الكهربائي في العاصمة الإدارية.. «خط السير»

أعلن جهاز مدينة العبور، برئاسة المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس الجهاز، أنه في إطار التعاون بين جهاز المدينة وشركة النقل المتميز التابعة لمشروع القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية» مرورا بمدينة العبور، فقد جرى توفير خط سير داخل المدينة لربط محطة القطار بمدينة العبور وعمل التعديلات اللازمة لخط السير تلبية لاحتياجات قاطني وزائري المدينة.

وأوضح بيان صادر من جهاز مدينة العبور، أنه جرى بالفعل التشغيل التجريبي للخط الجديد، وفقا للمسار المقترح من قبل الجهاز والمتفق عليه، كالتالي:

محطة القطار الكهربائي Lrt - كارفور العبور- ميدان السلاب - ميدان السادات بالطريق الرئيسي - المجمع الإسلامي بالحي الأول- جامعة بنها بالطريق الرئيسي، والعودة بنفس خط السير.

خدمات أتوبيس «خط الربط» في مدينة العبور

وأوضح البيان أن الأتوبيس المخصص لربط المدينة ومحطة العاصمة الإدارية مزود بكاميرات مراقبة وتكييف و«جي بي إس» و«واي فاي» وشاشات عرض داخلية، وأنه بمناسبة التشغيل التجريبي سيتم تشغيل الباص مجانا حتى 17 أكتوبر الجاري، ويبدأ العمل على هذا الخط من الساعة 7 صباحا وحتى 8 مساءً، بمعدل «باص» كل نصف ساعة.

الموقف الإقليمي بمدينة العبور

في سياق آخر، كان جهاز مدينة العبور أعلن التشغيل التجريبي للموقف الإقليمي بالحي الترفيهي بجوار جامعة بنها، والمحور الرئيسي للمدينة، والذي يتكون من مبنى صالة الوصول «أرضي وأول»، و2 مظلة انتظار للأفراد ومسجد ومبنى خدمات ومظلة لانتظار الحافلات وخزان حريق و4 غرف للأمن وحراسة الموقف.

تشغيل خطوط النقل الداخلية والخارجية

وأوضح بيان جهاز مدينة العبور، أنه جرى تشغيل خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة لتكون «الموقف الإقليمي - الأميرية خط رقم (Q9)» كمرحلة أولى بعدد 4 أتوبيسات جديدة، بخلاف الموجودة حاليا، علما بأن مواعيد عمل الموقف تبدأ من 6:30 صباحا وحتى 11 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات حتى محطة جمال عبدالناصر و10جنيهات حتى آخر الخط.

وتشمل خطوط السير: «الموقف الإقليمي - الحي الترفيهي - دار مصر - المنطقة الصناعية الرابعة (ميدان الفيروز) - النهضة - الإنتاج الحربي - موقف السلام - جمال عبد الناصر - سوق القنال - مستشفى السعودي الألماني - حديقة بدر - الجراچ - العرب - الألف مسكن - التجنيد - إشارة روكسي - مستشفى الجنزوري - سرايا القبة - كوبري الطاهرة - مساكن الأميرية».