عضو مبادرة ابدأ: هدفنا تقليل الصادرات وتوفير 150 ألف فرصة عمل

قالت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن المبادرة جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسي بربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن مبادرة ابدأ هدفها توطين الصناعة وتغطية احتياجات السوق المحلي للحد من الاستيراد، بالإضافة لزيادة الصادرات وتوفير 150 ألف فرصة عمل.

اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين

وأوضحت «الدليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المبادرة تعمل بالتنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والجهات المعنية في الدولة لتوحيد الجهود الحكومية مع جهود القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مبادرة ابدأ تعمل على محاور المشروعات الكبرى ودعم الصناعة والتدريب.

تكوين شراكات مع أكبر المستثمرين

وأشارت دينا الدليل، إلى أن محور المشروعات الكبرى يتضمن العمل على 64 مشروعا ونجحت المبادرة في تكوين شراكات مع أكبر المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة للمشاركة التكنولوجية مع أكثر من 12 دولة، ونجحت المبادرة في جزب استثمارات أجنبية، بالإضافة لقدرتها على توفير منتجات تصنع في مصر لأول مرة ومنها أدوات وأجهزة مصرية.

تحويل المستوردين إلى مصنعين

وأكدت عضو المبادرة الوطنية «ابدأ» أن المبادرة نجحت في تحويل المستوردين إلى مصنعين وتجمع المتنافسين في قطاع واحد، موضحة أن المبادرة تعمل بشكل متواصل لتوفير منتجات بمكون محلي مرتفع يؤدي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيدة بتجمع رجال الأعمال وثقتهم في المبادرة وجهود الدولة لتنفذ المشروعات في وقت قياسي.