مبادرة «ابدأ»: نسعى لتذليل كل العقبات أمام المصنعين لتطوير الصناعة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، عضو فريق المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه شباب المبادرة الرئاسية لتدشين المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه وفي أعقاب ذلك جرى مقابلة كل الجهات الرسمية الموجودة على مستوى القيادة السياسية للوقوف على آخر ما جرى تقديمه في هذا الإطار.

عبدالسميع: فريق رصد ميداني من «حياة كريمة» لزيارة المصانع

وأضاف «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التحدي الأساسي الذي كان يوجد أمام المبادرة هو الهبوط على الأرض والاستماع للمصنعين وتذليل العقبات أمامهم، وفي هذا الإطار تم الدفع بفريق للرصد الميداني الخاص بمبادرة حياة كريمة، وقاموا بزيارات دورية لكل المصانع المتوقفة من أجل دراسة الوضع والتخطيط للمستقبل.

عبدالسميع: لقينا شركات شغالة في مصر لمنتجات يتم استيرادها من الخارج

واستطرد: «عملنا قاعدة بيانات كبرى، ولقينا فيه شركات شغالة في مصر لمنتجات متعدده بيتم استيرادها من الخارج، ولكن ليست بنفس الكفاءة، وكان هدفنا نعمل نظام متكامل يجمع كل المبادرات دي في مبادرة واحدة، وخدنا كل التحديات دي من أول التمويل والإجراءات القانونية والأراضي المرخصة أو تدريب العامل البشري لتذليل مثل تلك العقبات أمام المصنعين».

وأوضح أن أغلب صغار المصنعين والكبار يعانون من الإجراءات المتعلقة بالتمويل، وسعي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تقنين أوضاع لتقديم كل المشروعات أمام المبادرة لتسهيل عملية الحصول على التراخيص والتمويل من قبل الجهات المتخصصه.