«المهندسين العرب» يعقد اجتماع «التأهيل والاعتماد».. ويعلن استعداده لمناسبتين مهمتين

عقد اتحاد المهندسين العرب اجتماع الهيئة العامة لتأهيل واعتماد المهندسين، الثاني والعشرين، بحضور الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب والمهندس رائد الشوربجي رئيس الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين، والمهندس الاستشاري يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد للنقابة والعضو الدائم بهيئة مكتب اتحاد المهندسين العرب، وحضور ممثلي دول الأردن والإمارات والكويت وسلطنة عمان ولبنان ومصر.

كما شهد الاجتماع حضورا كبيرا للمهندسين عبر تطبيق زووم.

وأشار الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام للاتحاد، إلى أن هذا الاجتماع يُعد من أول الاجتماعات الحضورية بعد مؤتمر المدن الذكية الذي تم عقده مؤخرا بعد أن انقطعت هذه الاجتماعات لأكثر من عامين نتيجة ما تعرض له العالم من أزمات خلال الآونة الأخيرة، ما أدى إلى صعوبة التنقل من بلد لبلد.

وأضاف: «لدينا خلال الفترة المقبلة مناسبتان مهمتان، المناسبة الأولى هي انعقاد المؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين والمقرر انعقاده في بغداد بالعراق خلال يومي 17 و18 ديسمبر المقبل وهو مؤتمر مركزي مهم للاتحاد»، مشيرا إلى أن أول انعقاد لهذا المؤتمر عقد بالإسكندرية بدعوة من جمعية المهندسين المصريين بالإسكندرية.

وطالب الحديثي أثناء كلمته، أن يتم إعداد وتقديم أوراق لهذا المؤتمر من قبل الأعضاء بالدول العربية، مشيرا إلى أن ما وصل للاتحاد إلى الآن لا يفي بالغرض، مشددا على أن المؤتمر الهندسي العربي مؤتمر مهم ومركزي ويجب أن يقدم فيه أوراق عمل قوية.

مرور ستين عاما على إنشاء اتحاد المهندسين العرب

أما عن المناسبة الثانية، قال الحديثي: هي الفعالية الكبرى التي ستقام بمناسبة مرور ستين عاما على إنشاء اتحاد المهندسين العرب، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين المصرية ستستضيف هذه الاحتفالية الكبرى، لافتا إلى أنها ستحتاج لترتيبات كبيرة جارٍ الإعداد لها.

ولفت «الحديثي» إلى أن مصر والعراق هما الدولتان المؤسستان للاتحاد.

بدوره، رحب المهندس يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية بالحضور من الدول العربية، معربًا عن سعادته بهذا الجمع العربي تحت راية اتحاد المهندسين العرب وفي استضافة نقابة المهندسين المصرية.

وقال الديب في كلمته: «أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر التي تشرف دوما باستقبال الأشقاء العرب».

وأكد الأمين العام للنقابة أن نقابة المهندسين المصرية جزء من كيان اتحاد المهندسين العرب هذا الكيان العملاق الذي يضم ويجمع الأشقاء من الهيئات الهندسية بالدول العربية.

وأشار إلى أن نقابة المهندسين المصرية جاهزة للتعاون مع الاتحاد في تأهيل واعتماد المهندسين وبمختلف المجالات.

من جانبه، رحب المهندس رائد الشوربجي، رئيس الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين، بالمهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والعضو الدائم بهيئة مكتب اتحاد المهندسين العرب.

وأشار الشوربجي إلى أن آخر اجتماع للهيئة كان منتصف فبراير الماضي عبر تطبيق زووم، وحضره دول البحرين والعراق ومصر وعمان والإمارات وسوريا والكويت ولبنان، مشيرا إلى أن أهم توصيات هذا الاجتماع كانت تزويد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين.

ولفت الشوربجي أثناء عرضه لأنشطة الهيئة خلال العام الحالي، إلى أن هناك عدة أنشطة مشتركة قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية منها أنشطة مشتركة مع هيئة المكاتب الهندسية وأخرى مع لجان مثل لجنة البيئة، كما تم عمل اجتماع للهيئة العربية مرتين خلال هذا العام شملت عدد من ورش العمل.

وأضاف: «قمنا بعمل 3 إصدارات للإشراف الهندسي الإصدار الأول متعلق بأعمال الهندسة المعمارية، والثاني متعلق بالأعمال الميكانيكية، واليوم جارٍ الانتهاء من الإصدار الثالث والمعني بالأعمال الكهربائية»، ثم عرض الشوربجي خطة العمل ومشاريع الهيئة للعام المقبل 2023 ودارت عدة مناقشات ومقترحات من الأعضاء المشاركين من الدول العربية.