معلومات عن المدرسة الدولية بالجونة.. فرصة عمل بمرتب يبدأ من 10 آلاف

الغردقة على موعد مع المدرسة الدولية وهي الأولى من نوعها في مصر شارك في تأسيسها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ورجال الأعمال نجيب وسميح وناصف ساويرس في حفل التأسيس بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة وهي للطلاب النابغين وذي المواهب الخاصة.

معلومات عن المدرسة الدولية

يبدأ أول عام دراسي بالمدرسة الدولية العام المقبل202‪3 /2024

تقبل الطلاب بعد الصف الأول الإعدادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومدة الدراسة خمسة سنوات حتى نهاية المرحلة الثانوية وتستهدف تطوير الخدمات التعليمية بمشاركة ومساهمة القطاع الخاص.

يتم اختيار الطلاب المقبولين بالمدرسة بعدة معايير تضمن التنوع وعدم التمييز، والطلاب المختارين من طلاب المدارس الحكومية أو الدولية، أو الخاصة وسيخضع الطالب لعدة اختبارات قدرات ومهارات خاصة ويتم اتباع منهج AP الدراسي في المدرسة، وعدد طلاب الفصل لا يتعدى 15 طالبا.

المدرسة تخرج طلاب للعمل بمرتب مائتي ألف جنيه في الشهر.

صممت المدرسة لتعليم الطلاب كيفية العمل على اليخوت والملاحة البحرية وتعلم قيادة اليخوت لأول مرة في مصر حسب تصريحات سميح ساويرس في مؤتمر صحفي، المعلم الواحد في المدرسة سيكون قبطان، وتضمن للخريج راتب يبدأ من 10 آلاف جنيه ويصل إلى 200 ألف جنيه.

يضم مجلس الأمناء المدرسة الدولية بالجونة يسرية لوزا مؤسس فخري ونجيب ساويرس مؤسس، ورئيس مجلس الأمناء، وعمر الحمامصي عضو مجلس الأمناء ونورا سليم عضو مجلس الأمناء.

تأسيس المدرسة الدولية بالجونة يستهدف تطوير الخدمات التعليمية بمشاركة ومساهمة القطاع الخاص، وذلك حسب تصريحات محافظ البحر الأحمر في كلمته التي ألقاها في حفل التأسيس بما يمكن طلاب المدرسة من ذوي المواهب من خلفيات اجتماعية متنوعة للمشاركة في تحقيق رؤية مصر للتعليم حتي عام 2030.