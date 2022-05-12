شروط التحويلات إلى المدرسة المصرية الدولية.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، فتح باب التحويلات إلى المدرسة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، على أن تكون جميع الطلبات المقدمة إلى المدرسة في قوائم الأنتظار لحين توافر اماكن داخل المدرسة.

وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، إنه يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من على الموقع أحد أيام 26-29-30-31 من شهر مايو 2022 بالمدرسة من 9 صباحا وحتي 2 ظهرا، مؤكدا أنه لا توجد تحويلات الصف الثاني رياض أطفال نظراً لعدم توافر اماكن.

شروط التحويلات إلي المدرسة المصرية الدولية بزايد

وحددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد شروط التحويلات إلى المدرسة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الاول الثانوي، وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط.

- حصول الطالب في نصف العام الدراسي 2021/2022 على نسبة 95% من مجموع الدرجات.

- اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقدة المدرسة والذي سيحدد تاريخه فيما بعد الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسةيتم التقديم.

خطوات والأوراق المطلوبة للتحويل إلى المدرسة المصرية الدولية

خطوات التحويل إلى المدرسة المصرية الدولية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، وهي كالتالي:-

- تعبئة الاستمارة المعدة لذلك على موقع المدرسة وطباعتها.

- الدخول إلى الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.

- التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة.

- إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية.

- الالتزام بتقديم معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات 95%عند قبول الطالب.

- صورة شخصية للطالب الالتزام بالموعد المحدد لذا يتم استقبال طلبات بعد ذلك.