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المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن مصروفات العام المقبل

كتب:

أميرة فكري
04:41 م | الأحد 15 مايو 2022
المدرسة المصرية الدولية

المدرسة المصرية الدولية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، لجميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال- الابتدائي- الإعدادي- الثانوي). 

مصروفات مرحلة رياض الأطفال 

- الصف الاول رياض الأطفال، إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تسددت المصروفات بالكامل في القسط الأول.

- الصف الثاني رياض اطفال إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تقسم على القسط الأول 11950 جنيه، والقسط 8550 جنيه.

مصروفات المرحلة الابتدائية 

- الصف الأول الابتدائي، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم على القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيه. 

- الصف الثاني الابتدائي، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم على القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيه. 

- الصف الثالث الابتدائي، إجمالي المصروفات 10970 جنيه، تقسم علي القسط الأول 6920 والقسط الثاني 4050 جنيه . 

- الصف الرابع الابتدائي، إجمالي المصروفات 11120 جنيه، تقسم علي القسط الأول 7070  والقسط الثاني 4050 جنيه .

- الصف الخامس الابتدائى، إجمالي المصروفات 10700  جنيه تقسم علي القسط الأول 6860 جنيه، والقسط الثاني 3840 جنيه. 

- الصف السادس الابتدائى إجمالي المصروفات 14060 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

مصروفات المرحلة الإعدادية 

- الصف الأول الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيه، تقسم على القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الثاني الإعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه. 

- الصف الثالث الإعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيه، تقسم على القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه. 

مصروفات الثانوية العامة 

- الصف الأول الثانوي إجمالي المصروفات 13500 جنيه، تقسم على القسط الأول 8380، والقسط الثاني 5120 جنيه.

- الصف الثاني الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم على القسط الأول 12075 جنيه، القسط الثاني 8025  جنيه. 

- الصف الثالث الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم على القسط الأول 12075، القسط الثاني 8025 جنيه. 

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