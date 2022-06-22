المدرسة المصرية الدولية تعلن عن حاجتها لمعلمين في 7 مواد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وهي أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر، عن حاجتها لمعلمين للعام الدراسي المقبل 2022/2023، في القسم المتوسط من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي.

التخصصات المطلوبة للعمل بالمدرسة المصرية الدولية

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التخصصات المطلوبة للعمل في القسم المتوسط من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي، وهي: «ماث وساينس ودراسات وأحياء واللغة الإنجليزية، والدين وأخصائي it».

الشروط والأحكام للتقديم في وظائف المدرسة

وحددت المدرسة، الشروط والأحكام اللازمة، للتقديم في وظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد للعام الدراسي المقبل 2022/2023 ، وهي كالتالي:

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم، إجادة تامة.

- القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط.

- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.

- يتم تقديم الأوراق على موقع المدرسة من خلال الضغط على الرابط.

آخر موعد للتقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفي سياق آخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً الخميس 23 يونيو، آخر موعد للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين، في 21 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بـ8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، أسيوط.

وقالت وزارة التعليم، إن التقديم يكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وسيتم تدريب المقبولين على آليات تدريس المناهج الدراسية المطبقة بالمدارس، على أيدي خبراء معتمدين.