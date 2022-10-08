تواشيح وابتهالات.. الإسكندرانية يحتفلون بمولد النبي في «المرسي أبو العباس»

شهد مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري في الإسكندرية إقبالا من المواطنين، حيث تواجدوا مع أبنائهم للصلاة والتصوير داخل المسجد وخارجه والالتفاف النافورة الواقعة أمام المسجد، فضلا عن حضور احتفالية مديرية الأوقاف في المحافظة، والتي حضرها قيادات المديرية واللواء محمد الشريف المحافظ، وعدد من المشايخ وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، قائلا إن مولد النبي محمد كان رحمة للعالم والبشرية والحيوانات.

وكيل الأوقاف: النبي أطلق سراح من حاول قتله

وأوضح «عبد الرازق» خلال الخطبة أن النبي عندما حاول أحد قتله، وتم إمساكه واعترف بذلك أمر بفك رقبته وإطلاق سراحه وإحضار الطعام له، وجرى تلاوة القرآن والتواشيح مع المصلين.

توزيع العصائر كنوع من الاحتفال

وبعد أن انتهت الاحتفالية التي نظمتها المديرية أخذ المحافظ جولة داخل المقام، واستشار الحاضرون المشايخ في أمورهم الحياتية وجرى توزيع العصائر والمشربات كمظهر من مظاهر الاحتفال.