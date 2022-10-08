«الحياة» تنقل احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوي الشريف

تنقل شاشة قناة «الحياة» احتفالية دار الأوبرا المصرية، بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.

احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف بدار الأوبرا

وأعلن محمد منير، مدير إدارة الإعلام، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا، أن القناة المخول لها عرض حفل ذكرى المولد النبوي الشريف هي «الحياة»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر محمد منير صورة لفرقة الإنشاد الديني، وعلق عليها: «احتفالية دار الأوبرا المصرية تذاع في العاشرة مساء على قناة الحياة الحمراء، فرقة الإنشاد الديني قيادة المايسترو علاء عبد السلام.. كل عام ومصر والأمة العربية والإسلامية بخير».

احتفالية دار الأوبرا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

وكانت شاشة قناة «الحياة»، نقلت منذ يومين، احتفالية دار الأوبرا المصرية في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أحياها نجوم الموسيقى العربية في دار الأوبرا، والفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وتناولت الاحتفالية العديد من الأعمال الوطنية؛ منها عظيمة يا مصر للفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأغنية يا أغلى اسم في الوجود، وتسلملي يا وطني للفنانة سعاد محمد، والله يا بلادنا لمحمد عبد الوهاب، وغيرها من الأغاني الوطنية الخالدة في قلوب الشعب المصري.