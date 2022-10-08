باسم دياب: مسرحية «هوس الشهرة» تفتح ملف أزمة المتاجرة بالسوشيال ميديا

كشف الفنان الشاب باسم دياب، تفاصيل مسرحية «هوس الشهرة»، التي يشارك بها ضمن مجموعة من شباب مبادرة «ابدأ حلمك» التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا.

تفاصيل مسرحية «هوس الشهرة»

وأوضح دياب في بيان له، أن المسرحية تدور حول قصة إنسانية غاية في الغرابة، وترصد ما وصل إليه هوس تحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو جاء الأمر على حساب مشاعر أحد الأبناء أو المتاجرة بمرضه في سلوك انتهازي يتجرد من الرحمة والمبادئ.

وأضاف الفنان الشاب، أن المسرحية تحكي قصة الشاب جلال، الذي يصاب فجأة بمرض جلدي نادر يسفر عن تشويه وجهه ويخلّف بقعة سوداء في جبينه، ليصبح فجأة منبوذا ويتم طرده من عملها بلا ذنب اقترفته.

شخصية دياب في مسرحية «هوس الشهرة»

وتابع باسم دياب، أن المصيبة لا تقف عند هذا الحد، حيث تتركه خطيبته قبل الزواج، مؤكدا أن المصيبة الأكبر تظهر في انتهازية والديه اللذين يقرران المتاجرة بمرض الابن من خلال صنع مقاطع فيديو عبر إنشاء قناة على موقع «يوتيوب» لتجلب تعاطف الملايين وتحقق مشاهدات مليونية وهي تعرض حكايته مع ذلك المرض.