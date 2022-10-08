«القومي للمرأة» يشيد بالقيادات النسائية المتأهلات لقائمة فوربس الشرق الأوسط

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى كل من هادية غالب مؤسسة شركة GPH، ودينا مشرف بطلة تنس الطاولة، وفاطمة الشناوي شريكة مؤسسة لـ«خزنة تك»، ومريم هيثم عصمت باحثة في علوم الفيزياء الفلكية، ونوران جوهر بطلة الاسكواش؛ لتأهلهن لقائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 30 تحت سن الـ30 المبتكرين والمبدعين الشباب الذين أثبتوا بصماتهم في المنطقة وخارجها.

مايا مرسي: سعيدة بالقيادات الشابة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه القيادات الشابة اللاتي حققن نجاحًا في العديد من المجالات.

إنجازات تعكس قدرة المرأة المصرية

وأكدت أنه إنجاز يعكس قدرات المرأة المصرية الناجحة والمتميزة وقدوة ملهمة لكل فتيات مصر، متمنية لهن المزيد من النجاح والتوفيق.