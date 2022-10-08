نجوم الفن يهنئون جمهورهم بذكرى المولد النبوي.. أبرزهم نانسي عجرم

حرص عدد من الفنانين على تهنئة جمهورهم، بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها على تويتر: «بتمنى المولد النبوي الشريف‬⁩ يحمل معه الخير والسلام للأمة الإسلامية وكل أوطاننا العربية، ‏كل عام وأنتم بألف خير».

بتمنى عيد #المولد_النبوي_الشريف يحمل معه الخير والسلام للأمة الإسلامية وكل أوطاننا العربية.

كل عام وإنتو بألف خير. — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 8, 2022

أنغام تهنئ جمهورها بذكرى المولد النبوي

وهنأت أنغام جمهورها عبر تويتر، قائلة: «‏كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق».

كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق — Angham (@Angham) October 8, 2022

أما المطرب سعد لمجرد هنأ جمهوره عبر تويتر قائلا: «بقلوب مبتهجة مستبشرة بقدوم ذكرى مولد النبي المصطفى الهادي، نتمنى لكم عاما سعيدا بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم بكل خير».

بقلوب مبتهجة مستبشرة بقدوم ذكرى مولد النبي المصطفى الهادي، نتمنى لكم عاما سعيدا بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم بكل خير pic.twitter.com/khaWh4fAhH — Saad Lamjarred (@saadlamjarred1) October 8, 2022

أحمد سعد: كل سنة والأمة الإسلامية بخير

وكتبت الفنان أحمد سعد، عبر تويتر: «اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم ‏لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.. ‏كل سنة والأمة الإسلامية بخير وسلام».