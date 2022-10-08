نجوم الفن يهنئون جمهورهم بذكرى المولد النبوي.. أبرزهم نانسي عجرم
كتب:
ياسمين محمود
10:45 م | السبت 08 أكتوبر 2022
نانسي عجرم
حرص عدد من الفنانين على تهنئة جمهورهم، بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.
وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها على تويتر: «بتمنى المولد النبوي الشريف يحمل معه الخير والسلام للأمة الإسلامية وكل أوطاننا العربية، كل عام وأنتم بألف خير».
بتمنى عيد #المولد_النبوي_الشريف يحمل معه الخير والسلام للأمة الإسلامية وكل أوطاننا العربية.— Nancy Ajram (@NancyAjram) October 8, 2022
كل عام وإنتو بألف خير.
أنغام تهنئ جمهورها بذكرى المولد النبوي
وهنأت أنغام جمهورها عبر تويتر، قائلة: «كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق».
كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق— Angham (@Angham) October 8, 2022
أما المطرب سعد لمجرد هنأ جمهوره عبر تويتر قائلا: «بقلوب مبتهجة مستبشرة بقدوم ذكرى مولد النبي المصطفى الهادي، نتمنى لكم عاما سعيدا بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم بكل خير».
بقلوب مبتهجة مستبشرة بقدوم ذكرى مولد النبي المصطفى الهادي، نتمنى لكم عاما سعيدا بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم بكل خير pic.twitter.com/khaWh4fAhH— Saad Lamjarred (@saadlamjarred1) October 8, 2022
أحمد سعد: كل سنة والأمة الإسلامية بخير
وكتبت الفنان أحمد سعد، عبر تويتر: «اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.. كل سنة والأمة الإسلامية بخير وسلام».
اللهم صلي علي سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم— Ahmed Saad (@AhmedSaadoffic) October 8, 2022
لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الي صراطك المستقيم وعلي اله حق قدره ومقداره العظيم .
كل سنه والامه الاسلاميه بخير وسلام pic.twitter.com/H1HGAn4guK