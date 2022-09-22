 «وسع وسع» لـ أحمد سعد في قائمة أفضل 100 أغنية على «يوتيوب» 

استطاع الفنان أحمد سعد من خلال فيديو كليب «وسع وسع» أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الـ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وذلك بعد تحقيق الكليب أكثر من 40 مليون مشاهدة، كما حققت على منصة «تيك توك» ملايين المشاهدات.

صُناع أغنية وسع وسع لـ أحمد سعد

أغنية «وسع وسع» كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وجرى تصويره فى أحد القصور، واستخدم فى التصوير عناصر فنية جديدة.

تفاصيل ظهور أحمد سعد في الفيديو كليب

وظهر أحمد سعد، بشعر أبيض ويرتدي عقدا من اللولي، من تصميم الاستايلست دينا نصير، كما قدّم رقصة جديدة من تصميم مصممة الرقصات خديجة الأركان.

كلمات أغنية «وسع وسع»

وتقول كلمات أغنية وسع وسع: «شوف أنت عامل وأنا عامل إيه.. شوف أنت قد إيه وأنا قد إيه.. شوف أنت أصلك إيه وأنا أصلي أيه.. ده اللي أنت فرحت بيه أنا متعود عليه.. أنا اللي ليك أمان وعارف من زمان من غيري تعمل إيه.. هتبوظ أكتر كمان تفضل مشغول بحالي بالمكسب اللي جالي واللي من مخي واقع هتموت و تلاقيه».