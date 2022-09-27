أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة رفقة زوجته.. صور

نشر الفنان أحمد سعد، صورة خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، رفقة زوجته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة

وكتب أحمد سعد على الصورة: «اللهم اغفر وارحم وتقبل فأنت أرحم الراحمين»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور.

وحظي المنشور بردود فعل واسعة، وقال أحدهم: «ما شاء الله ربنا يتقبل منكم»، وقال آخر: «تقبل الله منكم صالح الأعمال، أنا قولت إنك هتعمل عمرة بعد حفله اليوم الوطني السعودي».

وقال آخر: «ما شاء الله تبارك الله ربنا يمتعكم بها يا رب وعقبال الحج الكبير وربنا يكتبها لينا يا رب مبارك عليكم».

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