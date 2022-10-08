يوسف الحسيني يقدم طلب إحاطة ضد رئيس «الوطنية للإعلام»

قدم النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، طلب إحاطة، للدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، أورد فيه: «تحية طيبة وبعد، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو التفضل بالموافقة على توجيه طلب الإحاطة»

طلب إحاطة ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أوضح طلب الإحاطة، الذي قدمه وكيل لجنة الإعلام والثقافة والأثار لرئيس مجلس النواب، أن الطلب مقدم ضد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

عدم صرف المستحقات لأصحاب المعاشات

وأفرد «الحسيني»، أسباب تقديمه لذلك الطلب في عدم صرف المستحقات لأصحاب المعاشات من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، والخاصة بمكافآت نهاية الخدمة، لمن تم إحالتهم للمعاش، اعتبارا من نوفمبر 2018، بخلاف رصيد الإجازات العادية منذ فبراير 2018.

وأوضح النائب، أن من ضمن الأسباب كذلك، عدم صرف رصيد الإجازات الوجوبية، رغم أحكام قضائية، اعتبارا من مارس 2020، بخلاف العلاوات التي تم إصدارها بموجب قرار رئيس الجمهورية، وتم تعلية حساب المتأخرات ولم تصرف.

واستطرد: «علما بأن هذا التقصير، أدى إلى موجة من الغضب العارم، بين صفوف هذه المؤسسة العريقة، ولم تهدأ حتى تدخلت الدولة لإيجاد حلول ووضع خارطة طريق لم ينفذ منها رئيس الهيئة شيء حتى الآن»

واختتم طلب إحاطته بقوله: «لذلك نرجو التفضل بمثول رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصفته وشخصه، أمام لجنة مشتركة بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة القوى العاملة»