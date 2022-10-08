حالة الطقس غدا في مطروح.. توقعات بسقوط أمطار ورفع حالة الطوارئ

تختلف حالة الطقس غدا في مطروح عن اليوم، وتنشط الرياح وتنتشر السحب المحملة بمياه الأمطار مع توقعات بسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والتي تشمل من السلوم وحتى مطروح ووصولا إلى الإسكندرية، ووجود غيوم في السماء، وارتفاع الأمواج علي الشواطئ، وعدم استقرار حالة البحر، وارتفاع المد والجذر، مما يؤثر علي حركة الصيد.

وتسجل درجات الحرارة حسب حالة الطقس غدا في مطروح العظمى 26 درجة، والصغرى 19، كما تسجل نسبة الرطوبة طبقا لهيئة الأرصاد 56%، والرياح 19 كم/ في الساعة، مما يعكس نشاط بحركة الرياح.

تحذيرات الأرصاد الجوية من الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا في مطروح والسواحل الشمالية، وأكدت علي وجود غيوم جزئية، وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%، تمتد حتي شمال الوجه البحري، كما يوجد عدم استقرار في البحر علي السواحل الشمالية وتمتد إلي البحر الأحمر ويؤثر سلبا علي حركة الملاحة البحرية، وترتفع الأمواج علي السواحل الشمالية من 1 متر وحتى 1.5 متر، بينما تزداد سرعة الرياح بالبحر الأحمر من 40 وحتى 50 كم/ في الساعة، وارتفاع الأمواج علي البحر من 2 وحتي 2.5 متر.

محافظة مطروح تستعد للأمطار

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» إنه جرى رفع حالة الطوارئ والاستعدادات الكاملة لاستقبال الأمطار المتوقع سقوطها في أي وقت خلال الأيام المقبلة في موسم الخريف، والتنسيق مع مجالس المدن الساحلية من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة، ورأس الحكمة ومطروح، والنجيلة وسيدي براني، وحتي مدينة السلوم غربا، وتطهير برابخ ومجاري تصريف مياه الأمطار ومخرات السيول، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لتجهيز مياه سحب المياه من بؤر التجمعات علي الطرق السريعة والدولية مطروح - السلوم ومطروح الإسكندرية، وتجهيز المواتير والمعدات مع قوات الحماية المدنية، وتشكيل غرف عمليات بالمدن تصب في ديوان عام المحافظة لتلقي أية شكاوي والعمل علي حلها بشكل سريع وفوري.