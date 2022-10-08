برلمانيون: قادرون على تحقيق 100 مليار دولار صادرات في العام.. و«ابدأ» تعكس دعم الدولة

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية إطلاق المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ»، كخطوة لتعزيز الصناعات المصرية وانحياز الدولة لقطاع الصناعة.

وقال النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، إن المبادرة تثبت من جديد رغبة الدولة فى إحداث نقلة صناعية حقيقية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وخطوة على طريق التقدم الاقتصادى، والارتقاء بالصناعة المصرية وتقليل الواردات وتعزيز منتجات تحمل شعار «صُنع فى مصر»، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد «كعربان» بالمزايا التى تقدمها الدولة لدعم الصناعة، حيث يتم تقديم حوافز عديدة ضمن مبادرة «ابدأ» مثل تقديم أراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وهو ما يضمن نجاحها.

وقال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن الدولة لا تتوانى عن دعم قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو تسهيل الإجراءات واستصدار الرخص للمستثمرين ورجال الأعمال، إيماناً منها بأن الصناعة هى قاطرة التقدم. ونوه «العمدة» بأن مبادرة «ابدأ» قفزة حقيقية لصالح الاقتصاد فى الجمهورية الجديدة، وخطوة ضخمة لتعزيز القطاع الصناعى فى مصر، بالاعتماد على المنتج المحلى، وفتح الآفاق أمام الصناعة الوطنية، مشيراً إلى توجه الدولة لتوطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد، مع وجود مشاريع هائلة للتنمية فى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

وأكد النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لأن تصبح أقوى دولة صناعية فى المنطقة، خاصة مع توافر كل كوادر الإنتاج لديها من أيادٍ عاملة ماهرة وخبرات فى شتى المجالات قادرة على إدارة المال والاستثمار.

وصرح الدكتور عبدالله على مبروك، عضو مجلس النواب، بأن إطلاق المبادرة جاء فى توقيت مهم وأنها تعتمد بشكل كامل على توسيع الاستثمار فى الصناعات الكبرى والمتوسطة، ما يؤكد حرص الدولة على تطوير الصناعة، وأشار النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة وعجلة الإنتاج من أهم ما تمتلكه الدولة المصرية، وأعرب عن أمله فى أن تسهم المبادرة فى توفير كل مستلزمات الإنتاج للقطاع وتصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج.

وأوضحت النائبة عبير جمال، عضو مجلس النواب، أن المبادرة تسهم فى تحول القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى يستفيد من المحفزات المقدمة للقطاع الصناعى ويدعم التوسع فى الإنتاج، فمصر تمتلك كوادر فنية صناعية وإمكانيات تمكنها من أن تكون منافساً قوياً بين بلدان العالم.

وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) مهمة لتوطين الصناعة المحلية، وأن الاقتصاد الوطنى قادر على الوصول لـ100 مليار دولار صادرات فى العام الواحد برؤى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته.

وأوضحت الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس جاءت فى توقيت مناسب، فالقطاع الصناعى فى حاجة لمثل هذا الدعم القوى، والمبادرة ستكون أداة فعالة، خاصة فى ظل أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والشحن، وأكدت دعمها لتوجه الدولة نحو تشجيع وتوطين الصناعة المصرية.

وقال النائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة حلم أصبح حقيقة للكثيرين من محبى الوطن من المصنعين، لما لها من يد دافعة للصناعة المصرية، وهو ما سيمكن مصر من أن تكون ضمن أهم الدول الصناعية والمنتجة، لافتاً إلى أن توطين الصناعة يحول القطاع من قطاع مستورد إلى قطاع منتج بنسبة 100%.