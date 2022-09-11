مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: خطة عمل لحل معوقات الصناعات المصرية

تقدم المهندس بهاء دمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للقائمين على الحوار الوطني لتكليفه برئاسة لجنة الصناعة، موضحًا أنَّ هناك شعور بالمسؤولية لهذا الاختيار أنَّه سيتمّ العمل في تناغم للخروج بخطة عمل قابلة للتنفيذ لتحسين وضع مصر اقتصاديًا وسياسيًا.

الحوار الوطني

وأشار «دمتري» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنَّه تمّ ترشيحه لرئاسة لجنة الصناعة في الحوار الوطني من قبل الحزب الذي ينتمي إليه وهو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يشغل فيه منصب أمين العاصمة، لافتًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد اختيار أعضاء اللجنة.

لجنة الصناعة في الحوار الوطني

وأوضح رئيس لجنة الصناعة في الحوار الوطني أنَّ الصناعة في مصر صناعة قوية وتاريخية، متابعًا: «مصر بها صناعة مختلفة، ووضعت رؤية لشكل مصر في 2030 بخصوص التنمية المستدامة، ولابد أن لجنة الصناعة تضع خطة عمل تتوافق مع خطة مصر 2030 تضع فيها حلول للمعوقات والتحديات التي تواجهها الصناعة المصرية، مثل عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد المكونات، وندرة الأراضي، وأسعار الطاقة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان الجلسة السادسة أمس، إذ أعلن تشكيل المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية ومنها لجنة الصناعة التي تمّ اختيار المهندس بهاء دمتري مقررًا لها.