بعد الزيادة العالمية.. مصانع الأجهزة الكهربائية تتعهد بعدم تحريك الأسعار

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والممثلة لقطاعات التصنيع الهندسي ومصانع الأجهزة الكهربائية، إنَّ المصانع تعاني في الوقت الحالي بسبب نقص بعض الخامات المعدنية محليًا وارتفاع أسعارها عالميًا، مثل النحاس والخردة، وعلى الرغم من التكاليف الباهظة التي طرأت على الصناعة، إلًا أن المصانع تحاول عدم تحريك الأسعار وامتصاص الزيادة بأكبر قدر ممكن.

اتحاد الصناعات

وأضاف «المهندس» لـ«الوطن» أنَّ المصانع كانت تشهد بالفعل مشكلات في نقص خامات أساسية مثل النحاس وزيادة أسعار معادن أخرى بأسعار قياسية مثل الألومنيوم، موضحًا أنَّ الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم الأزمة التي طالت الجميع مؤخرًا بعد الحظر الذي فرضته دول الغرب على روسيا، والتي تعد واحدة من كبار منتجي كثير من المعادن الرئيسية وفي مقدمتها الألومنيوم.

أسعار السلع

وشهدت أسعار العديد من السلع الأساسية قفزة جنونية مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وعلى رأسها الألومنيوم، الذي ارتفعت أسعاره إلى حاجز الـ4 آلاف دولار، بعدما كانت تدور حول مستويات 3 آلاف - 3 آلاف و200 دولار للطن قبل الأزمة.

وأوضح «المهندس» أنَّ العديد من المصانع وفي مقدمتها المصانع الصغيرة توقفت عن العمل نتيجة نقص خردة المعادن في السوق، وبعد ارتفاع أسعار المتاح منها عالميا، حيث زاد سعر خردة الحديد 50%، والنحاس 40%، والنيكل 100%، خلال فترة لم تتجاوز 7 أيام فقط.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أنَّ مصر لا تعتبر من الدول المنتجة لتلك الخامات، إذ يجرى استيراد تلك المعادن من الخارج، ويتمّ استخدامها في المصانع، ثم تدوير الخردة الناتجة عنها في صناعات أخرى متنوعة بالقطاع.

وزيرة التجارة والصناعة

وطالب «المهندس» وزيرة التجارة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المصانع الصغيرة، على رأسها حظر تصدير خردة المعادن بكل أنواعها، لحين استقرار الأسواق العالمية، فضلًا عن إجراء حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق للكشف عن أي تلاعبات تحدث من جانب البعض لتخزين كميات وتصديرها إلى الخارج عبر التحايل على القانون.