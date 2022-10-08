فرقة منشدي مصر: تدربنا 3 سنوات للغناء باحتفالية المولد النبوي

قال المايسترو محمد عثمان، مؤسس فرقة منشدي مصر، إن ظهورهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره حفل احتفالية المولد النبوي جاء بعد فترة طويلة من التحضيرات دامت لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن الفرقة نجحت في إخراج مشروعين كبار أمام الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عثمان: نجاح المشروعين

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشروعين الذي جرى تقديمهم خلال البرنامج لاقوا نجاحا كبيرا، ما دفعهم للظهور في الاحتفالية الكبرى والتي شهدها الرئيس السيسي.

عثمان: الفرقة فيها 10 منشدين

واستطرد: «الفرقة فيها 10 منشدين وهما من أماكن كتير في مصر، وبنتعب جدا في البروفات وتجميع الشباب وإزاي نعمل معاهم البروفات، ومشكلة المنشدين الوحيدة غنائهم بشكل حر، وعلشان نخليهم يغنوا مع بعض ده بياخد مجهود ووقت، والحمد لله كانوا قد المسؤولية واستوعبوا الموضوع ووصلوا للمستوى ده».

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت تسجيل 30 دعاء مع فرقة منشدي مصر، وسيجري طرح هذا الألبوم خلال شهر رمضان المقبل، متابعا: «ده خبر يدل أن فيه اتجاه لرعاية المواهب الجديدة، وإحنا إن شاء الله عندنا خطة كبيرة أننا نقدم الكثير من المواهب على مستوى الإنشاد والغناء في كل المجالات».