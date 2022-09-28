مؤسسة فرقة «الحور» للإنشاد الديني: مهرجان «سماع» فرصة لإيصال صوتنا للمستمعين

يقفن على خشبة المسرح بأقدام ثابتة، يرفعن رؤوسهن، وينشدن من قلوبهن، فتطرب أصواتهن آذان وقلوب المستمعين، مرسخين بأصواتهن حبا في قلوب من يسمعوهن، لفن راسخ في التاريخ المصري، لتضع فرقة الحور للإنشاد الديني والمكونة من 15 منشدة، أقدامها بين الكبار في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

نعمة فتحي، مؤسسة ومديرة فرقة الحور للإنشاد الديني، قالت إن المهرجان هذا العام مميز جدا، وفعالياته هامه للغاية، وهو فرصة لإيصال صوتنا للمستمعين، خصوصا بعد تغيير مكان إقامته من قلعة صلاح الدين إلى سور القاهرة الشمالي، كما جرى تجديد مواقع أثرية أضفت رونقا على المهرجان، موضحا أن الدكتور انتصار عبدالفتاح، مدير المهرجان، يقدم سنويا أمورا مميزة وجديدة، وذلك بمشاركة 30 دولة، وفرقا مختلفة.

وأضافت مؤسسة ومديرة فرقة الحور للإنشاد الديني، لـ«الوطن»، أنها المشاركة الخامسة، للفرقة على التوالي، بالمهرجان حيث جرى تأسيسها في 1 فبراير 2017، كما يبلغ عدد أعضائها 15 منشدة.

معايير الاختيار

بمعايير صارمة تضم مؤسسة الفرقة المنشدات إليها، يأتي في مقدمتها الصوت والموهبة، كما يجب أن تكون متفرغة وألا تكون منضمة لأي فرقة أخرى، كما أن حب المجال يكون الأولوية وهو اللبنة للاستمرار بالفرقة، ويُحَدد عدد الأناشيد على حسب الوقت المحدد لكل فرقة، والفعاليات، فكل فرقة يحدد لها نحو نصف ساعة، خلال المهرجان، أما إذا كانت حفلات خاصة فيكون العمل من ساعة ونصف إلى ساعتين، حسبما أوضحت لـ«الوطن».

وتشير «فتحي» إلى أن الأناشيد التي تنشدها الفرقة جميعها تراثية حتى الآن، وتعتمد على الإيقاع في الأساس، ونطعمه بالآلات الشرقية كالقانون والناي والأورج والعود، وكذلك جميع الآلات الوترية.

وتعد الفرقة نفسها خلال الأسام المقبلة للمشاركة في حفلات بالمولد النبوي الشريف، «المولد النبوي حاجة مهمة جدا لينا، ونحتفل به كل عام بطرق مختلفة، والأيام المقبلة سيكون هناك إقبال شديد على الحفلات بعد وقت طويل من الابتعاد عن الحفلات».

لم يعد الإنشاد حكرا على الرجال

وترى أن الإنشاد لم يعد حكرا على الرجال فقط، بل تؤكد على أن هه القاعدة كسرت منذ زمن بعدما أثبت المنشدات وجودهم، «من أول فرقة الحور ما ظهرت على الساحة وبدأ المنشدات تتجه للطريق دا، وبالتالي مبقاش فيه حكر على الرجال فقط، لأن المنشدات بيقدروا يقولوا نفس الألوان اللي المنشدين العظماء بيقولوها، وقدرنا إننا نثبت نفسنا».