محمد سامي يكشف تفاصيل مسلسل العمدة: يدور في منطقة شعبية (فيديو)

كشف المخرج محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج the insider بالعربي، تفاصيل مسلسل العمدة الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، والمقرر عرضه في رمضان 2023.

تفاصيل مسلسل العمدة

وقال المخرج محمد سامي: «مسلسل العمدة شعبي اجتماعي تدور أحداثه في حي السيدة زينب، تأليفي أنا والمؤلف الشاب مهاب طارق، وبنوعد الناس أننا هنعمل عمل يتسحق المشاهدة».

وعن نجاحه مع محمد رمضان، قال سامي: «أنا ومحمد رمضان ربنا وفقنا مع بعض بعدة نجاحات كبيرة جدا، والحمد لله عندنا مع بعض كيميا معينة وحالة اتوجدت كتير في العالم كله بين مخرج وممثل».

بدء تصوير مسلسل العمدة

وكان محمد رمضان أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انطلاق تصوير مسلسل العمدة، ونشر رمضان مجموعة صور من كواليس التصوير وعلق عليها: «بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي وجوهر تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا .. ثقة في الله نجاح».