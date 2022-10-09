قرية بالمنوفية تحتفل بالمولد النبوي بقراءة «نهج البردة» داخل مسجد (صور)

احتفل عدد من أهالي قرية «كفر طبلوها» بمحافظة المنوفية، بذكرى المولد النبوي الشريف داخل أحد المساجد عن طريق قراءة نهج بردة للإمام البصيري، بحضور الدكتور رمضان عطالله رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بشبين الكوم، والدكتور محمد السواح أستاذ بكلية أصول الدين، والشيخ عبدالعاطي المسّير إمام المسجد، والدكتور رضا نصار، وعشرات المواطنين الذين شاركوا في الأمسية الدينية.

عادة احتفالية كل عام

وقال صلاح الجرم، مدرس، إن أهالي القرية يتجمعون كل عام لقراءة بردة الإمام البصيري بعد صلاة العشاء في ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يجلس الجميع في المسجد ومعهم بردة البصيري وسط حالة من الفرح والروحانيات.

وذكر لـ«الوطن»، أن مولد رسول الله مناسبة لها خصوصيتها في القرية، حيث يتم الاحتفال به عن طريق حلقات ذكر رسول الله ومدحه طوال الليل في المسجد.

احتفال المنوفية بالمولد النبوي الشريف

وشهدت محافظة المنوفية عدة احتفالات بالمولد النبوي الشريف خلال الأيام الماضية، أبرزها الاحتفال بالسيف والطبول والرايات والسير في الشوارع، والاحتفال في الخيم ودار المناسبات بحضور القراء والمبتهلين، وكذلك في المسجد من خلال قراءة نهج بردة الإمام البصيري.