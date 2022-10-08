مدير التواصل بالخطوط الجوية السعودية: مصر أول قبلة لخطوطنا الدولية

قال عبدالله الشهراني، مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية بالخطوط السعودية، إن أول محطة دولية أنشأتها الخطوط الجوية السعودية خارج المملكة كانت في مصر، وأسست مكتب مبيعات خاص بها بوسط العاصمة، مشيرا إلى أن العلاقة ما بين المملكة ومصر طويلة ومليئة بالإنجازات.

الشهراني: نقدم خدمات ومهام أكبر لمسافرينا

أضاف «الشهراني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الخطوط السعودية لا ترى من شركة الطيران والنقل الجوي، إيصال المسافر من نقطة لأخرى فقط، لكن لها ما تقدمه من ربط ومهام أكبر من مفهوم شركات الطيران.

العلاقة بين الخطوط الجوية السعودية ومصر بدأت في 1947

واستطرد: «الخطوط الجوية السعودية، بنت علاقة كبيرة بينها وبين مصر الشقيقة، بدأت في 1947، واستمرت حتى هذا اليوم، إذ بدأت الخطوط الجوية بطائرة مروحية، تقلع من جدة إلى القاهرة فقط، لكن الآن بات لدينا 144 طائرة متنوعة، تقلع من عده محطات داخل المملكة، وتصل إلى مطارات مختلف المحافظات المصرية».

وأوضح أن العلاقة ما بين مصر والسعودية، دفعت الأخيرة بإطلاق مبادرة «للبحر ضفتين وأهل، وللبحر ضفتين ومستقبل ومصير، وللبحر ضفتين وتاريخ»، «نبدأ المبادرة اليوم بشكل كبير، وهنزل لينك على موقع التواصل الاجتماعي يلاقي 3 فراغات، وهيملائهم متابعي الصفحة على مواقع التواصل ما بين السعوديين والمصريين».

وتابع: «أزمة كورونا كانت مؤثرة، وأكبر المتضررين في العالم كان قطاع الطيران، فيه مرحلة لم تكن هناك طائرات في الجو، جميعها ظل موجود على الأرض، وكان لأول مرة يحدث حول العالم، وفي تلك الفترة، أصدرت الشركة مرتبات الموظفين، على الرغم من عدم وجود رحلات تعود عليها بالمال».